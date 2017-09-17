يورونيوز: “مراسلة سورية تستعرض جمالها أثناء تغطية المعارك” .. والأخيرة ترد على “ما قيل ويقال” ! (فيديو+صور)

17 سبتمبر، 2017
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قالت قناة “يورونيوز” عبر موقعها الإلكتروني بنسخته العربية، الجمعة (15/9)، إن “المراسلة الإعلامية نور النقري، اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، خلال تغطيتها المعارك التي تدور في مدينة دير الزور، بين الجيش السوري وحلفائه من جهة ومقاتلي تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية من جهة أخرى”.

وأضافت القناة: “حرص الصحافية الشابة على نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطيتها المعارك إلى جانب الجيش السوري وحلفائه، وهي بكامل أناقتها ، واستعراض جمالها بلباس معاصر مستلهم من ألوان وقصات لباس الجنود جعلها تثير عاصفة من التعليقات”.

وتابعت: “المنتقدون أخذوا على المراسلة الحربية تصنّعها في التقاط الصور، والمبالغة في التبرج أثناء ممارسة مهنة قد تكون من أخطر التخصصات في العالم، وأكثرها حاجة إلى التضحية ونقل الحدث بأمانة”.

وأشارت إلى أن “مواقع مؤيدة للنظام السوري أثنت على حسن مظهرها معتبرين أنها تمثل صورة مشرقة لما يقولون إنها انتصارات الجيش السوري وحلفائه على الإرهاب”.

وردت النقري على ما وصفتها بـ “الهجمة القوية عليها عبر مواقع التواصل” مشيرة في “بيان” مصور لها بعنوان “رداً على ما قيل ويقال” إلى أن الصور التي تنشرها “يومية” ولم تكن خلال المعارك.

 

 

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9 آراء على “يورونيوز: “مراسلة سورية تستعرض جمالها أثناء تغطية المعارك” .. والأخيرة ترد على “ما قيل ويقال” ! (فيديو+صور)”

  4. حابة تكون بكامل جهازيتها في حال وقعت بالاسر لدى الدواعش تكون هذه المذيعة الانيقة جاهزة لممارسة جهاد النكاح كما علمها النظام السوري لان الدواعش من رحم النظام السوري .

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    1. وانتا ليش حاط اسمك عبد المسيح بعد التعليق ،،أشك انك مسيحي وان كنت فعلا فأنت لا تفرق شيء عن الدواعش

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  6. عندها كثير ن الخيارات يا بيصطادها شي ضابط خرطي معفن وبعدين بيقولوا التنظيم خطفها واغتصبها او بتوصل لعند المعفن زهر الدين…. لحظة اعتقد ان زهر الدين عم يقرط المجندين تحت ايده وبالنسبة لسيل الحسن عم يقرط شادي حلوة المهم شي واحد من الكشة بيصطادها ولكن هل لاحظتم انها ليست بجولة حربية وانما بجولة سياحية وكأن لا يوجد شهداء من الجيش او المدنيين او احد يقتل

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  7. والخضر كَيْسة، تصلح لجهاد المتعة (فرع صبايا العطاء)!

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  8. هذا شيء طبيعي الا تشاهدوا البنت الابسة عسكري برتبة نقيب نافخة شفايفها وباكمل مكياج والبنات اللي بالجيش كلهم دون استثناء متبرجات وذلك لدفع قوات الاسد للدفاع عنه والدفاع عن القتلة. والعاهرات غي كل مكان. ولا غرابة ففي كل الماكن يقدمون بناتهم للدعارة. ،،،،،،،،،،،،،الله المستعان. ولابد ان ياتي يوم القصاص من القتلة في اي مكان ولكل ظالم نهاية والنهاية باذن الاه قادمة ،،،،النصر للثورة. والخزي والعارر لبشار واعوانة وداعميه

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