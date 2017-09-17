يساوي مليوني يورو .. ” أديداس ” و ” نايك ” تتصارعان على رعاية حذاء إيسكو

بدأ #إيسكو في جني ثمار تألقه في نهاية الموسم الماضي والفترة التي مرت من الموسم الحالي، عندما جدد عقده مع #ريال_مدريد حتى عام 2022 مع زيادة الشرط الجزائي في العقد إلى 700 مليون يورو.

ويلعب إيسكو دورًا محوريًا مع ريال ومنتخب إسبانيا، ويقضي موسمه الخامس مع نادي العاصمة منذ انضمامه من مالاغا.

وتتنافس اثنتان من أكبر شركات المستلزمات الرياضية في العالم على التعاقد معه لارتداء حذائها، حيث ينتهي عقده الحالي مع نايك العام المقبل وتسعى أديداس للانقضاض عليه والتعاقد معه.

وتملك نايك حق التفاوض مع اللاعب ويمكنها أن تقدم له العرض الذي عرضته أديداس ويبلغ مليوني يورو، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وكل منهما يتنافس على إيسكو باعتباره أحد أكثر لاعبي العالم قيمة حاليًا.

ويتصدر كريستيانو رونالدو عقود رعاية اللاعبين في ريال مدريد ويليه غاريث بيل وكلاهما يرتدي أديداس، ثم سيرجيو راموس الذي يحصل على مليوني يورو من نايك، لكن حاليًا الشركة الأمريكية والأخرى الألمانية تتنافسان على إيسكو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتنافس خلالها أديداس ونايك للحصول على توقيع إيسكو، حيث سبق لهما ذلك قبل الانتقال من فالنسيا إلى مالاغا وكانت أديداس قريبة من التوقيع معه لكنه رفض تغيير نايك في اللحظة الأخيرة.