” أمازون ” تنتج نظارات ذكية بمساعد صوتي

سيكون أول جهاز يُرتدى من إنتاج شركة #أمازون العملاقة نظارات ذكية تعمل بمساعد “أليكسا” الصوتي، كما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز.

قال التقرير إن الجهاز يبدو نظارات اعتيادية، ويستخدم تكنولوجيا التوصيل العظمي بحيث يستطيع المستخدم أن يسمع المساعد الصوتي “اليكسا”، من دون الحاجة إلى سماعات رأسية أو تقليدية، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، لكن من المرجح أن تكون النظارات الذكية الجديدة بلا شاشة أو كاميرا على الرغم من أن باباك بارفيز، مصمم نظارات “غوغل غلاس” الذكية، يعمل على المشروع منذ انتقاله إلى أمازون بعد التعاقد معها في عام 2014.

وكشف التقرير أن أمازون تعمل على تصنيع كاميرا أمنية منزلية بصورة منفصلة عن خط أجهزتها الصوتية من طراز “إيكو” الذي يزداد توسعًا باستمرار.

وكانت تسريبات أوحت بأن أمازون انتجت كاميرا أمنية تقليدية، ثم اتضح أن الجهاز هو كاميرا “ايكو لوك” (Echo Look) التي توضع في غرفة النوم، وتساعد في اختيار الملابس الملائمة. يتيح جهاز ايكو شو، وهو مساعد رقمي منزلي ذات شاشة تعمل باللمس، الاطلاع على نماذج اخرى من الكاميرات الأمنية لتكوين فكرة عن الموديل الجديد من أمازون.

قالت مصادر فايننشيال تايمز إن احد هذين الجهازين أو كلاهما سيصلان إلى السوق في هذا العام إلى جانب أجهزة إيكو أخرى محدَّثة من الشركة.

بقيت سماعة إيكو الاعتيادية من دون تغيير عمليًا منذ الاعلان عنها في عام 2014، ولم تعد متوافرة منذ فترة في مخازن أمازون، الأمر الذي أثار تكهنات بأن الشركة تعمل على إنتاج موديل جديد.