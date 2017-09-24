عروسان بريطانيان يجبران المدعوين لحفل زفافهما على دفع 150 جنيه أسترليني !

قرّر عروسان بريطانيان دعوة 80 ضيفًا لحفل زفافهما مقابل دفع 150 جنيهًا إسترلينياً، لتغطية تكاليف الحفل الفاخر.

وجاءت هذه الخطة للعريس بن فارينا، قبل تقدّمه للزواج من كلير موران، ومن المقرر أن يقام حفل زفافهما في يونيو/حزيران المقبل في فندق نوكيردون كوتادج، في ديربيشاير، بفضل مساهمات ضيوفهما.

وأصرَّ العريس على أن يكون حفل زفاف و”عطلة شاملة للجميع” لأولئك الذين يحضرون وتشمل رسوم الدخول إقامة لمدة 3 ليالٍ في الفندق، والوصول إلى حمام السباحة، والمنتجع الصحي، وغرفة الألعاب، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستطاع فارينا، وميس موران البالغة من العمر 37 عامًا، واللذان يعيشان قصة حب منذ 6 سنوات ولديهما ابنة تدعى إيزابيل تبلغ من العمر3 سنوات، استئجار الفندق في يونيو المقبل بسعر مخفّض قدره 10 آلاف جنيه إسترليني.

وتلقّى العروسان ردًا من 60 شخصًا بالغين و20 طفلاً بأنهم سيحضرون الحفل، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وقال فارينا إن الفكرة تسير بشكل جيد، وأضاف أن الناس يدفعون دائمًا مبلغًا كبيرًا من المال للذهاب إلى حفل زفاف على أي حال.

وأشار إلى أن العطلة ستشمل إدراج جميع المواد الغذائية والمشروبات، فضلًا عن أن المكان يحتوي على حمام سباحة داخلي، وغرفة ألعاب، وهناك بحيرة.

ونشأت الفكرة من حفل زفاف حضره الزوجان المشاركان مؤخرًا في اليونان، حيث أنفقا ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني.

وكان فارينا، يعي جيدًا أن شريكته ستقول إنهما لا يستطيعان تحمل تكاليف الزواج، لذلك خطط لدحض حجتها.

وقال إن ضيوف حفل الزفاف ينفقون عادة 100 جنيه إسترليني للإقامة، و50 جنيهاً إسترلينياً على المشروبات، لذلك الذين سيحضرون حفلهما سيحصلون على صفقة جيدة.