كم يتقاضى نيمار في الساعة بباريس سان جيرمان ؟
كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه لاعب نادي #باريس_سان_جيرمان ، الدولي البرازيلي #نيمار دا سيلفا في عقده الحالي.
ولفتت الصحيفة الألمانية، بحسب النشرة الرياضية، إلى أن راتب نيمار مع باريس سان جيرمان يصل الى 4166 يورو في كل ساعة تقريباً، ما يقارب 3 مليون يورو شهرياً، أي نحو 37 مليون يورو سنوياً.
وكان نيمار انتقل من برشلونة في اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والتي وصلت إلى 222 مليون يورو . ( DPA )
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