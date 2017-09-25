كم يتقاضى نيمار في الساعة بباريس سان جيرمان ؟

كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه لاعب نادي #​باريس_سان_جيرمان ، الدولي​ البرازيلي #​نيمار دا سيلفا​ في عقده الحالي.

ولفتت الصحيفة الألمانية، بحسب النشرة الرياضية، إلى أن راتب نيمار مع باريس سان جيرمان يصل الى 4166 يورو في كل ساعة تقريباً، ما يقارب 3 مليون يورو شهرياً، أي نحو 37 مليون يورو سنوياً.

وكان نيمار انتقل من برشلونة في اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والتي وصلت إلى 222 مليون يورو . ( DPA )