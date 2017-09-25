مسعود أوزيل يحن إلى جوزيه مورينيو

ذكرت صحيفة ميرور أن لاعب وسط #آرسنال​ ، ​#مسعود_أوزيل​ ، يريد الانتقال إلى ​مانشستر يونايتد، إذ يرتبط مرة أخرى بجوزيه مورينيو، مدربه السابق في ريال مدريد.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قرر الدولي الألماني إنهاء عقده مع آرسنال، مما يعني أنه سيكون حراً في الصيف المقبل.

يذكر ان مورينيو هو مشجع كبير لصانع الألعاب الموهوب (28 عاماً)، وسوف يشجع إدارة أولد ترافورد على التعاقد مع اللاعب الذي لن يكلف رسوماً.