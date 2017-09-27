إجلاء الآلاف في أوكرانيا بعد وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة

إجلاء الآلاف في أوكرانيا بعد وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة

أعلن مسؤولون أوكرانيون الأربعاء وقوع انفجارات هائلة وحريق في مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية في وسط أوكرانيا مما أجبر السلطات على إجلاء 24 ألف شخص وإغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.

وذكرت أجهزة الطوارئ الأوكرانية في بيان أن الانفجارات وقعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في قاعدة عسكرية بالقرب من كالينفكا في منطقة فينيستيا الواقعة على بعد 270 كيلومترا غربي كييف، وقالت إن شخصا أصيب.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان الذي وصل إلى المنطقة بعد ساعات من وقوع الانفجارات إن”عناصر خارجية” وراء هذا الحادث. (REUTERS)