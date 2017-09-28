حالة هلع و تدافع كارثي يؤدي لسقوط جرحى في ” مركز لإحياء ليالي عاشوراء ” بالضاحية الجنوبية ( فيديو )

قالت قناة LBC اللبنانية، إن عدداً من الجرحى سقطوا جراء تدافع مئات المشاركين في “مجلس معوض المركزي لإحياء ليالي عاشوراء”، الذي تقيمه حركة أمل في الضاحية الجنوبية.

ونقلت القناة عن مصادر في حركة أمل قولها: “وقع احتكاك كهربائي أصاب احد مكبرات الصوت مما أدى إلى انفجاره وسقوطه على الأرض، ما أثار حالة من الهلع والرعب في صفوف المشاركين تسبب في تدافع كبير بينهم نتج عنه سقوط جرحى”.

وأضافت أن سيارات الإسعاف حضرت لنقل ومعالجة الجرحى.

وذكرت وسائل إعلام وشبكات إخبارية لبنانية، إن حالة الهلع التي نتجت بعد صوت الانفجار، نتج عنها سريان إشاعة وجود انتحاري بين الجموع، الأمر الذي أدى إلى حدوث التدافع الكارثي.