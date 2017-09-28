دمشق : القبض على لص يتصيد ضحاياه أمام البنوك و مكاتب الحوالات

ألقى أمن النظام الجنائي القبض على لص، اعترف بتصيد ضحاياه أمام البنوك ومكاتب الحوالات في دمشق، وسرقة أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية (حوالي عشرة آلاف دولار)، من سياراتهم.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام موالية، فقد اشتبهت دورية من فرع الأمن الجنائي، بأحد الأشخاص بالقرب من أحد مكاتب الحوالات المالية، ولدى القبض عليه تبين أنه يدعى (م.ك)، وبحوزته 102 ألف ليرة سورية.

ولدى التحقيق معه، اعترف بسرقته مبالغ مالية من السيارات، وذلك عن طريق ملاحقة أصحابها أمام البنوك ومكاتب الحوالات، حيث كان يعمد لكسر زجاج السيارة وسرقة الأموال منها، بعد ركنها من قبل أصحابها.

وفي بعض الحالات كان اللص يعمد لوضع قطع حديدية مدببة تحت الإطارات، حتى يجبر أصحابها على التوقف وركنها.

واعترف المتهم بارتكابه سبع جرائم سرقة، وذلك بالتعاون مع شخص آخر، ما يزال متوارياً عن الأنظار.

وتفاوتت المبالغ المسروقة بين مليوني ليرة سورية، وبين 400 ألف، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق، منها القصاع والمزة وكراج العباسيين، وتبلغ في مجملها أكثر من خمسة ملايين ليرة.