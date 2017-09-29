ألمانيا : مؤتمر لمساعدة اللاجئين السوريين في إيجاد فرص عمل بولاية ” براندنبورغ “

نُظم للعام الثاني على التوالي مؤتمر يشجع اللاجئين على التوظيف في مدينة كوتبوس، بولاية براندنبورغ الألمانية.

وقالت صحيفة “لاوسيتسر روندشاو” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 1700 من اللاجئين الموجودين في المدينة كانت لديهم الفرصة في التقرب إلى شركات ألمانية، بغرض الحصول على وظيفة في مؤتمر نظم للسنة الثانية على التوالي من قبل نقابة الصناعة والتجارة في كوتبوس.

وأضافت أن معظم المدعوين كانوا سوريين، وتمت دعوتهم من قبل مكتب العمل، حيث أكدت مسؤولة النقابة على جودة الشبان السوريين المتقدمين، والذين يمتلكون شهادات جامعية أو قاموا بتدريب مهني، وجميعهم لديهم مستوى b1 و العديد منهم يكملون في مستوى b2 .

وتحدثت الصحيفة عن أحمد قنوع (31 عاماً)، وهو أكبر المتقدمين سناً من المدعوين، ويريد إكمال مشوار المحاماة الذي بدأه بسوريا في ألمانيا، إلا أنه لم يتم الاعتراف بشهادته لذلك بحث عن بديل، ونصحت النقابة أحمد بإنجاز تدريب مهني في مجال بيع السيارات، كونه متحدث جيد، ويستطيع البيع بشكل جيد بحسب مسؤول في النقابة.

وحضر المؤتمر أيضاً أشخاص مهتمون بالمهن الحرفية، وبعضهم جلب معه ملفات التقديم للوظيفة.

أما أميمة بيرملي (20 عاماً) فلديها خطط واضحة لمستقبلها المهني، إذ أنها الوحيدة من بين المتقدمين ترغب في أن تصبح صانعة أقنعة، وقالت الشابة السورية التي حصلت على دعم كبير: “أحتاج أولا لتدريب مهني في الحلاقة لأبدأ في صنع الأقنعة”.

بدوره، عبر سيباستيان كابا من النقابة عن ارتياحه لهذا المؤتمر، وأكد على أن منافعه ستنعكس في الأشهر القادمة، عندما يحصل اللاجئون على عمل من خلال هذا الحدث.

المصدر : Lausitzer Rundschau