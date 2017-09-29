ألمانيا : معرض لرسام سوري يصور ” حالة اللاجئين المنتظرين البت في طلبات لجوئهم “

تحدثت صحيفة ألمانية عن لاجئ سوري يعرض رسوماته بمعرض، محاولاً تصوير حالة اللاجئين أثناء انتظار البت في قرارات طلبات لجوئهم.

وقالت صحيفة “كرايزبلات” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري ولات بكر، وصل إلى ألمانيا عام 2015، وبعد وصوله لمدينة أوغسبورغ، ومن ثم كاسل، انتهى به المطاف بمأوى للاجئين بمدينة هاترشيم.

وبعد ذلك، بدأ ولات بالرسم تدريجياً، وساعده مركز مساعدة اللاجئين بتأمين المعدات لربط الصور مع النصوص.

وأضافت الصحيفة أن رسومات ولات تعرض حالياً في أروقة دار فينتشنهاوس، تحت عنوان “الرسائل الصفراء”، بمدينة هوفهايم، وسط ألمانيا.

ودرس ولات في كلية الفنون الجميلة لمدة عامين قبل أن تتم دعوته للجيش، فيما يقوم حالياً بالتحضير لدورة اللغة الألمانية بمستوى B2.

وقالت الصحيفة إن ولات سافر من تركيا لليونان، وكانت رحلته شاقة، حيث حاول مرتين في القارب إلى أن وصل لليونان، وبعدها عبر صربيا وهنغاريا والنمسا وصولاً إلى ألمانيا.

ويستمر المعرض حتى الـ 23 من تشرين الثاني، ويقع في شارع Vincenzstraße 29، ويفتح من الاثنين إلى الجمعة من الـ 9 صباحا إلى الـ 4 بعد الظهر.

المصدر : Kreisblatt