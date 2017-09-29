ريـال مدريد يرفض الاستجابة لطلب رونالدو لتجديد عقده براتب محسن

ادعت تقارير صحفية إسبانية، أن رئيس نادي #ريال_مدريد فلورنتينو بيريز، لا ينوي فتح محادثات مع وكيل أعمال النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، لتجديد عقده براتب مُحسّن، ليتساوى بأجر الثنائي اللاتيني ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

وكان صاروخ ماديرا، قد أبدى موافقته المبدئية على فكرة تجديد عقده، المُمتد حتى منتصف عام 2021، في رده على أحد الصحفيين، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب “سينغال ايدونا بارك”، مساء الثلاثاء الماضي، لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن القرار النهائي يبقى في يد الرئيس.

من جانبها، أكدت صحيفة “الماركا” القريبة جدًا من معسكر النادي الملكي، أن بيريز أخبر المُقربين إليه، بأنه ليس على استعداد لفتح ملف مستقبل “الدون”، بعد مرور أقل من عام، على توقيعه على عقده المُحسّن الأخير، الذي يجني من ورائه أكثر من 20 مليون يورو.

وأشارت التقارير في الساعات القليلة الماضية، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، أن هداف البرتغال على مر العصور، لديه رغبة في الحصول على مكافأة جديدة من النادي، وذلك برفع قيمة راتبه السنوي لـ 30 مليون يورو، حتى يتساوى مع منافسيه على البالون دور.

وأشارت الصحيفة التي انفردت بالخبر، إلى أنه في حالة أصر كل طرف على موقفه، فقد تتفاقم الأزمة وتأتي بعواقب وخيمة، قد تصل لنهاية رحلة صاحب الـ 32 عامًا الأسطورية مع الريال، خاصة في ظل وجود أكثر من نادٍ لديه القدرة على تحقيق مطالب أفضل لاعب في العالم أربع مرات من قبل.