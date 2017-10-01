في تطور مفاجئ .. تنظيم ” داعش ” يستعيد السيطرة على ” القريتين ” بريف حمص و يكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة

في تطور مفاجئ .. تنظيم ” داعش ” يستعيد السيطرة على ” القريتين ” بريف حمص و يكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الأحد، إن عناصر “داعش” انتزعوا السيطرة على بلدة القريتين في محافظة حمص في إطار هجوم مضاد أوسع نطاقاً من التنظيم الذي يقاوم هجوماً عنيفاً في شرقي البلاد.

ولم يرد تعليق من النظام على أنباء سقوط القريتين، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي دمشق، في أيدي «داعش»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت ميليشيات بشار الأسد استعادت البلدة قبل ستة أشهر، وقال «المرصد» إن مسلحي التنظيم سيطروا على القريتين في هجوم مفاجئ شنوه بعدما تسللوا للمدينة.

وقال ناشطون إن الهجوم الذي شنه التنظيم، نتج عنه مقتل العشرات من عناصر ميليشيات النظام.