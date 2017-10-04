في أمريكا .. محفظة تعود لصاحبها بعد 47 عاماً من سرقتها !

في أمريكا .. محفظة تعود لصاحبها بعد 47 عاماً من سرقتها !

استعاد رجل أمريكي مسن من مدينة #نيوجرسي محفظته بعد حوالي 47 عاماً من سرقتها أثناء عملية سطو على منزل والديه.

وتلقى دنيس هيلمر (78 عاماً) من منطقة وستمونت، مكالمة قبل أيام من شخص يدعى دون ويليامز، أخبره فيها بأنه عثر على محفظة تحتوي على وثائق باسمه في عليّة منزله الذي اشتراه مؤخراً.

وتضمنت محتويات محفظة هيلمر بطاقة خدمة اجتماعية تعود إلى عام 1957، وميدالية سانت كريستوفر، وإيصال بـ 168 دولاراً كان قد دفعها كرسوم تسجيل في جامعة دريكسيل، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بالإضافة إلى صور لهيلمر مع زملائه في مدرسة كيدمين الثانوية.

وقال هيلمر بأن المحفظة سرقت على ما يبدو خلال عملية سطو على منزل والديه في 1970، وأنه لم يعرف بأن المحفظة كانت مفقودة حتى اتصل به ويليامز مؤخراً.

وأضاف هيلمر بأن ميدالية سانت كريستوفر كانت هدية من جدته، وأنه نقلها إلى محفظته الحالية لأن جدته كانت قد طلبت منه عدم التفريط بها.