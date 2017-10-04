وزير خارجية تركيا : سنرى إن كان باستطاعة واشنطن استرداد سلاح وحدات الحماية الكردية في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء، إنّ الحملة العسكرية على محافظة الرقة، أوشكت على الانتهاء، وإنّ أنقرة تنتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتمكن من “استرداد الأسلحة التي أعطتها إلى تنظيم ب ي د الإرهابي بحجة مكافحة تنظيم داعش”.

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريح للأناضول، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكّر نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الأخير، بأنّ واشنطن سلّحت سابقاً مجموعات في العراق، ولم تتمكن من نزع تلك الأسلحة بعد ذلك.

وأكّد تشاوش أوغلو أنّ الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية تشكل تهديداً خطيراً على مستقبل سوريا، معلّلاً ذلك بأنّ التنظيم المذكور سيسعى إلى تقسيم البلاد وسيقاتل الحكومة المركزية أياً كانت.

وتابع تشاوش أوغلو قائلاً: “الاشتباكات بين تنظيم ب ي د والحكومة المركزية في سوريا ستستمر، ونتيجة لاستمرار الاشتباكات ستنتقل الفوضى إلى مناطق أخرى، وستستفيد المجموعات المتطرفة من هذا الوضع، وستظهر مستقبلاً مجموعات إرهابية جديدة”. (ANADOLU)