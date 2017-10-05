ألمانيا : معرض يستقبل لوحات لاجئ سوري تحاكي صعوبات رحلة اللجوء

شارك لاجئ سوري بمعرض ثقافي، بلوحات رسم فيها طريق رحلته إلى أوربا، والشتات الذي تعيشه الأسر اللاجئة.

وقالت صحيفة “لاوسيتسر تسايتونغ” الألمانية المحلية، الأربعاء، إن اللاجئ السوري سردار حسو، البالغ من العمر 39 عاماً، شارك في معرض تعدد ثقافي في مدينته غوبن، التابع لولاية براندنبورغ.

سردار خرج من سوريا إلى تركيا، وعاش فيها لبعض الوقت، لكن أوضاعه هناك لم تكن على ما يرام، فالأولاد لم يستطيعوا الذهاب للمدرسة، مما دفع الأب للتفكير في حلول أخرى.

أرسل سردار أولاده و زوجته إلى أوروبا، بينما عمل في تركيا لبعض الوقت، ليستطيع جمع المال لتأمين سفره هو الآخر، قبل سنتين.

وفي البداية عاشت العائلة في مراكز طوارئ، ثم انتقلت إلى شقة في نيسان 2016.

في ألمانيا بدأ سردار بالرسم بالألوان للمرة الأولى، حيث لم يكن لديه الوقت ليفعل ذلك في سوريا، بل كان يرسم بشكل دائم بقلم الرصاص.

إحدى لوحاته كانت عن رحلته بالقارب إلى أوروبا، وكتب سردار تحت اللوحة: “القارب يعطي يد النجاة للاجئين، المسار الدموي مازال يلاحقهم، لكن يوماً ما، سوف تمسح المياه الدموع والألم”.

اللوحات تفتح مجالاً عالمياً، لكنها توصل لغة واضحة، في لوحته “في المنفى”، أوضح سردار (AksAsler.com) التشتت لدى الأشخاص، مستخدماً ألواناً كثيفةً، حيث يفتقد الرسام كثيراً لأمه وأفراد عائلته المتبقين في سوريا.

وقال سردار: “العديد من الأشخاص ساعدوني، ومن خلال الموسيقا والرسم أصبح أفضل، أريد العمل أيضاً في ألمانيا”.

المصدر : Lausitzer Rundschau