تعرف على النسخة المحدثة من نظارة ” بلاي ستيشن 4 “

كشفت شركة ” #سوني “، أنها تعمل على نسخة محدثة من نظارة الواقع الافتراضي التابعة لها “بلاي ستيشن في آر” PlayStation VR، قالت إنها سوف تأتي مع تصميم محدث.

وقالت الشركة اليابانية على المدونة الخاصة بمنصة الألعاب “بلاي ستيشن”: “يتميز الإصدار الجديد ذو رقم الطراز CUH-ZVR2، بتصميم محدث يتيح دمج سلك سماعة الأذن مع نظارة الواقع الافتراضي على نحو يجعل سلك توصيل أقل حجمًا ومُبسطًا”.

وأضافت سوني، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية: “هناك أيضاً وحدة معالجة محدثة تدعم تمرير (محتوى) HDR، مما يتيح للمستخدمين التمتع بمحتوى بلاي ستيشن 4 المتوافق مع HDR على جهاز التلفزيون دون الحاجة إلى فصل وحدة المعالجة بين التلفزيون ومنصة بلاي ستيشن 4. ويمكن استخدام هذه الوظيفة فقط حينما تكون النظارة مطفأة”.

أما بالنسبة لسعر النسخة المحدثة من نظارة “بلاي ستيشن في آر”، فقد قالت سوني إنها سوف تحافظ على السعر الحالي للنظارة، التي أعلنت في شهر حزيران/يونيو الماضي عن بيع أكثر من مليون وحدة منها.

وأوضحت الشركة أن علبة “بلاي ستيشن في آر” سوف تشهد بعض التغيير، إذ إن رقم الطراز سوف يُطبع على الصندوق، إضافة إلى أن صور النسخة المحدثة مع التغييرات، مثل سماعات الأذن المدمجة، سوف تطبع على العلبة.

كما أوضحت سوني أن كافة ألعاب “بلاي ستيشن في آر” الحالية سوف تكون متوافقة مع النسخة المحدثة مع النظارة، التي سوف تُطرح في اليابان اعتبارًا من يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر 400 دولار أمريكي.