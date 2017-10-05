مفاوضات بين النظام و داعش لنقل عناصر الأخير من ريف حمص إلى دير الزور

مفاوضات بين النظام و داعش لنقل عناصر الأخير من ريف حمص إلى دير الزور

قالت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، إن مصادر سورية مقربة من النظام، كشفت لها أن مفاوضات تجري بين الأخير ومسلحي تنظيم داعش في مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي وسط سورية لنقلهم إلى محافظة دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية نظامية أن “الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط بلدة القريتين في ريف حمص، لاقتحام البلدة التي سيطرت عليها خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش يوم الجمعة الماضية، ومهاجمة الحواجز التابعة للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، وأن الآف من المدنيين يتخذهم مسلحو داعش رهائن، وأن وجهاء من البلدة يتواصلون بين القوات الحكومية ومسلحي داعش، لأجل نقل مسلحي داعش إلى ريف دير الزور الشرقي”.

وأكدت المصادر أن “القوات الحكومية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي بعد مهاجمة تنظيم داعش البلدة منذ عدة أيام”.