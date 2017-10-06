أردوغان لإدارة كردستان : المعابر البرية ستُغلق قريباً بعد المجال الجوي .. أين ستذهبون ؟

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن استفتاء انفصال إقليم كردستان العراقي جزء من “مؤامرة” تستهدف تركيا، معلنا أن المعابر البرية لكردستان “ستُغلق قريبا” بعد إغلاق المجال الجوي.

وقال أردوغان إن “مؤامرات التمزيق والتقسيم والتحريض العرقي والمذهبي التي تجري في سوريا والعراق، هدفها محاصرة تركيا من الجنوب”. وأضاف أردوغان: “هذه المحاصرة ليست فقط من عبر الحدود، فهي مؤامرة كبيرة تمتد إلى داخل البلاد أيضا، وسنعمل على إفشالها على غرار المؤامرات السابقة”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

ووجه أردوغان حديثه إلى إدارة إقليم كردستان، قائلا: “ماذا ستفعلون الآن؟ فمن الشمال تركيا ومن الجنوب حكومة بغداد ومن الغرب سوريا ومن الشرق إيران”. وأضاف: “إلى أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون وتخرجون من الاقليم؟ المجال الجوي أُغلق وقريباً ستغلق المعابر البرية أيضاً”.

وتابع أردوغان بالقول إن رفض تركيا لاستفتاء انفصال كردستان “لا علاقة له بالأكراد، وإنما يرجع إلى إجراء الاستفتاء دون مشاورة أنقرة وفي وقت يحتاج فيه العراق للوحدة”، معتبرا أن “هذا الاستفتاء خيانة لوحدة الأراضي العراقية”.

ورأى الرئيس التركي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقف وراء رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني. ووجه أردوغان حديثه لبارزاني، قائلا: “أنت تجلس على الطاولة وعن يمينك وزير خارجية فرنسي سابق وعن يسارك يهودي آخر.. هؤلاء ليسوا أصدقاء لك، فاليوم يقفون إلى جانبك وغدا سيختفون، عليك أن تتعاون معنا”. (CNN)