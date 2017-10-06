لويس إنريكي يقترب من تدريب بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن هناك إجتماعاً سيعقد بين إدارة فريق #بايرن_ميونخ برئاسة #أولي_هونيس مع الأسباني لويس إنريكي مدرب #برشلونة السابق للإتفاق على تدريب النادي البافاري.

وذكرت الصحيفة إن بعد إجتماع هونيس ببيب غوارديولا أمس في ميونخ، أبدى موافقته لترشيح إنريكي لتدريب النادي البافاري، وذلك بعد طرح إسم توماس توخيل أيضاً الذي يُشبه اسلوب غوارديولا كثيراً.

ولكن سبورت، أشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة البايرن رفض التعاقد مع توخيل، ورشح إسم إنريكي الذي وافق عليه باقي الأعضاء وتم إستشارة غوارديولا في ذلك الأمر.

وأكدت صحيفة”كيكر” الألمانية أيضاً أن الإدارة ستتخذ القرار الأخير اليوم وستعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات قليلة لمنحه فرصة وضع إستراتيجية جديدة للفريق البافاري الذي يعاني من أنخفاض في أداءه هذا الموسم والذي تسبب ذلك برحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.