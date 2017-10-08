قال إن هناك طيارين أردنيين في حميميم ! .. تصريحات القائم بأعمال سفارة بشار الأسد في عمان تثير غضب الأردن

قال إن هناك طيارين أردنيين في حميميم ! .. تصريحات القائم بأعمال سفارة بشار الأسد في عمان تثير غضب الأردن

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، القائم بالأعمال في سفارة النظام السوري بالعاصمة عمان، أيمن علوش، على خلفية تصريحات اعتُبرت “مسيئة” للمملكة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أبلغت الخارجية “علوش” “احتجاجاً شديد اللهجة على التصريحات التي أدلى بها، واعتبرتها إساءة للأردن ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه”.

كما أبلغت الخارجية الأردنية الدبلوماسي السوري، وفق المصدر ذاته، بـ”ضرورة الالتزام بالأعراف والمعايير الدبلوماسية في تصريحاته وتصرفاته، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية إذا ما تكررت الإساءة وإذا لم يلتزم هذه الأعراف”.

وحسب ما نقله الإعلام المحلي في الأردن، كان القائم بالأعمال السوري شارك في ندوة داخل المملكة، وشكك فيه بموقف الأردن من حرب تشرين 1973، وقال: “الأردن كمشاركة شارك، لكن كقتال وإطلاق نار لا أعلم”.

وزعم علوش وجود طيارين أردنيين في قاعدة حميميم، إلا أنهم لا يقومون بأية طلعات جوية.

وفي أيار 2014، طرد الأردن سفير النظام السوري لديه، بهجت سليمان، بعد تحذيرات متكررة له بعدم تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ليتم تخفيض مستوى العلاقات إلى درجة القائم بالأعمال.