نيمار يطالب بطرد برشلونة من دوري أبطال أوروبا !

أفادت تقارير صحفية #إسبانية ، أنّ اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد راسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ييوفا” طالباً، بطرد ناديه السابق #برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد رفض دفع منحة بقيمة 26 مليون يورو لنيمار كان من المقرر أن يتسلمها في شهر أغسطس الماضي نظير تجديده للعقد في شهر أكتوبر من عام 2016، بحسب صحيفة إيلاف، وهو الرفض الذي جاء “عقابا” و”استياءً” من النادي الكاتالوني تجاه النجم البرازيلي بعد رحيله نحو نادي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في “الميركاتو” الصيفي الماضي مقابل دفع مبلغ الشرط الجزائي لعقده المقدر ب222 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية، فقد نصح محامو نيمار موكلهم بالتصعيد في هذه القضية من خلال القيام بمطالبة “الييوفا” بطرد نادي برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب ذات المصدر فإنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يرد على طلب نيمار، الذي من المؤكد أنه سيلجأ لهيئات أخرى لمحاولة أخد “حقه المهضوم”.