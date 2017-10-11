افتتاح فرع لـ ” مؤسسة حكومية تركية ” في مناطق سيطرة ” درع الفرات “

قالت وسائل إعلام تركية، إن منطقة جرابلس في سوريا، الخاضعة لسيطرة الجيش الحر (درع الفرات) افتتح فيها أول فرع لمؤسسة البريد التركية (Ptt).

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، يوم الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن افتتاح الفرع جاء في سبيل “تغطية النقص في مجال الاتصال والتحويلات البنكية في مدينة جرابلس”.

ونقلت عن عضو في مجلس المدينة قوله: ” الأمور ستصبح أسهل، فرع المؤسسة لن يقدم خدماته وتسهيلاته في جرابلس وحدها، بل في جميع مناطق درع الفرات”.

يذكر أن مؤسسة البريد التركية يعود تاريخ إنشائها للثالث والعشرين من تشرين الأول عام 1840.

المصدر : Yeni Safak