بعد أن بترت ذراعه و أدخلته في غيبوبة .. ظهور حديث للجولاني يكذب وزارة الدفاع الروسية ( فيديو )

بعد أن بترت ذراعه و أدخلته في غيبوبة .. ظهور حديث للجولاني يكذب وزارة الدفاع الروسية ( فيديو )

ظهر زعيم “جبهة النصرة”، أبو محمد الجولاني، في مقطع مصور حديث، ليكذب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، قبل أسبوعين، عن إصابته ودخوله في غيبوبة.

وجاء ظهور الجولاني في تقرير مصور عن معارك “المشيرفة وأبو دالي” في ريف حماة، قبل أيام، والتي سيطرت فيها جبهة النصرة على تلك المناطق، على حساب الميليشيات النظامية.

وكان الجولاني يخطب بعدد من عناصره، ولم تبد عليه أية إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري أن “ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت عن إصابة زعيم جبهة النصرة بإصابات خطيرة ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة”.

وذكر إيجور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات النصرة ضم زعيمها.

وقال كوناشيكوف ”أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة“.

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