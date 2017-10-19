بعد أن بترت ذراعه و أدخلته في غيبوبة .. ظهور حديث للجولاني يكذب وزارة الدفاع الروسية ( فيديو )

19 أكتوبر، 2017
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ظهر زعيم “جبهة النصرة”، أبو محمد الجولاني، في مقطع مصور حديث، ليكذب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، قبل أسبوعين، عن إصابته ودخوله في غيبوبة.

وجاء ظهور الجولاني في تقرير مصور عن معارك “المشيرفة وأبو دالي” في ريف حماة، قبل أيام، والتي سيطرت فيها جبهة النصرة على تلك المناطق، على حساب الميليشيات النظامية.

وكان الجولاني يخطب بعدد من عناصره، ولم تبد عليه أية إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري أن “ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت عن إصابة زعيم جبهة النصرة بإصابات خطيرة ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة”.

وذكر إيجور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات النصرة ضم زعيمها.

وقال كوناشيكوف ”أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة“.

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5 آراء على “بعد أن بترت ذراعه و أدخلته في غيبوبة .. ظهور حديث للجولاني يكذب وزارة الدفاع الروسية ( فيديو )”

  1. قصدكم امام المجاهدين ورشاش الله القاتل .. ابو محمد الفاتح .. القائد الاسلامي العظيم الذي يدفع لنصرة دين الله الحنيف ونصرة المسلمين على اعداء الله من المجوس الرافضة والنصيرية .. هيك لازم يكون عنوان المقال ..

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  2. هالكلام يا نايف بتنقعو و بتشرب ميتو … لو كنت صادق بكلامك ما كنتو استأصلتو أكتر من 20 فصيل من الجيش الحر يا أذناب القاعدة عملاء إيران

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  4. مثلما كذبت امريكا ادعاءات حلفائها كلاب قسد بأنهم حرروا كامل الرقة المدمرة ها هو الجولاني يكذب الروس في ادعاءاتهم الله أعلم كم من الأكاذيب سنسمع من هؤلاء الضالين المضللين القتلة المجرمين بالمستقبل؟.

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  5. صرلنا ست سنين عم نسمع نفس الكلام وشبعنا كلام لكن ما شفنا فعل ابدا ولو كان الفعل نفس الكلام لفرجت من ست سنوات ( عفوا تذكرت شفنا فعل لما قتلتوا بعضكم وما زلتم نازلين قتل ببعضكم انتوا ولا غيركم )

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