نجل عصام زهر الدين و أحد عناصره يرويان تفاصيل مقتله في دير الزور ( فيديو )

نجل عصام زهر الدين و أحد عناصره يرويان تفاصيل مقتله في دير الزور ( فيديو )

تداولت شبكات وصفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لابن عصام زهر الدين “يعرب”، وأحد عناصره المرافقين له، يتحدثان فيها عن تفاصيل مقتله في دير الزور.

وكان النظام أعلن عن مقتل زهر الدين يوم الأربعاء الماضي، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حويجة صقر بريف دير الزور.

وتم تشييع زهر الدين، الجمعة، في الملعب البلدي في السويداء، قبل أن يدفن في مسقط رأسه ببلدة الصورة الكبيرة.