ابنة مليونير أوكراني تتسبب بمجزرة بسبب عدم وقوفها على الشارة الحمراء ( فيديو )

ابنة مليونير أوكراني تتسبب بمجزرة بسبب عدم وقوفها على الشارة الحمراء ( فيديو )

تسببت ابنة رجل أعمال أوكراني ثري بحادث قاس، راح ضحيته عدة أشخاص، بسبب عدم وقوفها على الإشارة الحمراء.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة لم تلتزم بإشارات المرور، في مدينة شاركوف الأوكرانية، ما تسبب باصطدامها بمجموعة من الأشخاص، لتودي بحياة ستة منهم.

وتواجه الفتاة العشرينية عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات.