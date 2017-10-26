يحدث في ضاحية الذل .. شاتم نصر الله يتراجع : ” بعتذر من كعب صباطك يا سماحة السيد ابعتني أجاهد بسوريا ” ! ( فيديو )

26 أكتوبر، 2017
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نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع مصورة تظهر اعتذار المواطن الذي شتم حسن نصر الله على الهواء مباشرة، في الضاحية الجنوبية، يوم الأربعاء.

وكانت منطقة حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، شهدت الأربعاء، توتراً كبيراً على خلفية قيام القوى الأمنية بتنفيذ قرار صادر عن محافظ جبل لبنان، بإزالة المخالفات والتعديات على الممتلكات العامة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصور تظهر مقابلات لقنوات لبنانية مع مواطنين غاضبين، قام أحدهم بشتم حسن نصر الله خلال بث لقناة LBC، حيث قال: “ما أنذروا ولا شي بليلة وضحاها هدموا .. وهلأ باعتين مخابرات الجيش .. إنت يا سماحة السيد كنت عم تدعي للفتنة هي الفتنة حتوقع واتحمل نتائجها يا سيد .. حاج تبعت شباب الحزب تروح تقاتل بسوريا ** أختك على أخت سوريا”.

والخميس، نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع مصورة تظهر الشاتم “علي عبدو شمص” وهو يعتذر من “كعب صباط” نصر الله.

وأكد شمص أنه ليس تاجر مخدرات ولا قاطع طرق، على عكس ما تم اتهامه من قبل موالين للحزب عبر مواقع التواصل بعد شتمه لنصر الله.

وأعلن شمص عن استعداده لـ “الجهاد” في سوريا، تكفيراً عن ذنبه.

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4 آراء على “يحدث في ضاحية الذل .. شاتم نصر الله يتراجع : ” بعتذر من كعب صباطك يا سماحة السيد ابعتني أجاهد بسوريا ” ! ( فيديو )”

  2. مجبورين يحكو هيك طالما السلاح فوق روسهون . لذلك قال انو صباط الكلب حسن نصر اللات تاج فوق روسهون و روس اولادهون . بتلونوا متل الحرباية كل يوم بلون .

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  4. بداية النهاية للعصابة الفارسية الاسدية صناعة النافق و ابنه و شاذ قم.
    هناك عدة ملاحظات على ما جرى؟
    ١- اغلب من كان في مشهد الامس يؤكد انه ليس تاجر مخدرات ولا دعارة و كأن البيئة محكومة بهذين القطاعين عدا طبعاً تجارة المرتزقة في بلاد السوريين اللذين تقاسموا يوماً أرزاقهم البسيطة أصلاً مع هؤلاء الحثالة.
    ٢- اذا كانت مسالة بسيطة لا تتعدى بسطة فلافل تفعل فعلها هذا كله في بيئة من لون واحد، هذا دليل ان هناك شيء قابل للانفجار في اي لحظة.
    ٣- قالوا ان هناك قتيل في كل بيت في الضاحية ، السيد قتل ١٣٢ يهودي و اكثر من ٣٠ الف سوري، هؤلاء الناس ولاءهم لكلب قم و ليس لبلدهم.
    ٤ ملاحظة كارثية لأحد اكثر الصحفيين المطبلين للمقاومة و من صلب اعلام قم، عندما كتب عن (الزعران) في حي السلم، بما معناه لا تنسوا ان جيش لحد كان اغلبه من الشيعة.
    ٥ و اخيراً اقسم بعزة الله هناك من يحاول ان يجعل من حزب الله بعبع متل أفلام رامبو، سؤال للجميع هل قابل احدكم لبنانياً في رجولة!؟ و الله انا عرفت العشرات منهم، لم ارى غيهم ولو رجلاً. لا أعمم و أكن اكتب تجربتي معهم.
    اعرف قوميات لا يشك احد برجولتهم و يحسب لهم الف حساب، كما الحيوانات تنسق ففيها الغنم و الذئاب كذلك البشر هناك منهن التنك و هناك الفولاذ، اللبنانية تنك.
    و اخيراً لا تفوتني كلمات احد الشباب اللبنانيين (مسيحي) عندما قال لي في ال٢٠٠٦ و انا مسترسل لأكثر من ساعة عن انتصارات السيد و اني لم أنم ل ٣٣ يوماً ، عندما قال انتم مغشوشون بهولاء الناس، لا تعرفونهم الا عن طريق اعلام الأسد و ايران، سوف يأتي يوم و تعرفونهم على حقيقتهم؟

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