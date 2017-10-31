ليبرمان : تم استخدام تكنولوجيا متطورة في الكشف عن النفق قرب غزة

ليبرمان : تم استخدام تكنولوجيا متطورة في الكشف عن النفق قرب غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الجيش الإسرائيلي، استخدم “تكنولوجيا متطورة للكشف عن النفق أسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل”.

ولم يكشف ليبرمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” مقتطفات منه، عن طبيعة هذه التكنولوجيا المتطورة.

وقال ليبرمان إن تدمير النفق جاء “نتيجة لارتفاع مستوى العمليات وتحقيق تقدم تكنولوجي كبير يتيح لنا التعامل بشكل أفضل مع تهديد الأنفاق”.

وأضاف:” لن نتسامح مع انتهاك سيادة إسرائيل”، مشيرا إلى أن التفجير الذي “نُفذ في أراضينا”.

وتابع ليبرمان:” إن النفق الذي تم بناؤه مؤخرا يثبت أنه على الرغم من المصالحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة لا يزال مملكة إرهابية، أما بالنسبة لنا، فإن المسؤولية تقع بدون شك على حماس التي تحكم غزة “.

وجدد ليبرمان تأكيده بأن إسرائيل غير راغبة في “التصعيد”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعقيبا على تدمير النفق، إن “كل من يحاول أن يلحق الضرر بنا سنضربه”، بحسب يديعوت أحرونوت.

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، قد قال إن قوات الجيش دمرت اليوم الإثنين، نفقا أسفل الجدار المحيط بقطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:” تم تنفيذ تفجير تحت سيطرة داخل الأراضي الاسرائيلية في منطقة الجدار الأمني حيث قادت القيادة الجنوبية العسكرية العملية”.

وأضاف:” اكتشاف النفق الارهابي يأتي في اطار جهود جيش الدفاع الحثيثة منذ انتهاء معركة الجرف الصامد (الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014)”.

وتابع أدرعي:” يعتبر الجيش الإسرائيلي هذا الحادث بمثابة خرقًا فادحًا للسيادة الاسرائيلية والذي لا نسمح بتكراره ولذلك اضطر الجيش للتحرك”.

وأشار إلى انه تم اكتشاف النفق باستخدام “تكنولوجيا متقدمة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (ANADOLU)