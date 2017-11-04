الأمم المتحدة تشعر بـ ” قلق بالغ ” على دير الزور

أعربت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن “قلقها البالغ” إزاء تداعيات القتال على المدنيين بمحافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وقال ستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، “يشعر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقلق بالغ إزاء تأثير القتال المستمر على المدنيين في جميع أنحاء محافظة دير الزور”.

وأضاف “أدت الغارات الجوية على مدينة الميادين والمناطق المحيطة بها، إلى مقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال”.

وأوضح أنه “منذ أغسطس (آب) الماضي، أفادت الأنباء أن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 350 ألف شخص من ديارهم في دير الزور، وفي 30 أكتوبر (تشرين أول) الماضي تم الوصول الإنساني إلى هناك وتمكنت الأمم المتحدة من إرسال مساعدات بشكل منتظم إلى المنطقة (لم يحددها)”.

وأردف قائلا “تدعو الأمم المتحدة الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وتسهيل الوصول الآمن وغير المعاق والمستدام إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء البلاد”. (ANADOLU)