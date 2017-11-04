وزارات أمريكية ترد على تقارير زيارة ” مسؤول أمريكي ” لعلي مملوك في دمشق

نفت وزارتا الدفاع (بنتاغون) والخارجية الأميركيتان الجمعة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إجراء مسؤول أميركي رفيع محادثات مع مسؤولين سوريين خلال زيارة لدمشق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان غالاواي ​في تصريح لقناة “الحرة” إن تلك التقارير كاذبة، مشيرا إلى أن ما من مسؤول عسكري أو أمني أميركي قام بزيارة دمشق.

وأضاف أن “لا علاقات لدى البنتاغون أو القوات الأميركية لا من قريب ولا من بعيد بأي مسؤول تابع للنظام السوري”.

ونقلت قناة “الحرة” عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن لا معلومات لدى الوزارة حول التقارير الصحافية التي تحدثت عن زيارة مسؤول أميركي إلى سورية في الأيام الماضية.

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