السعودية : تفاصيل حملة الاعتقالات غير المسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال ( محدث )

السعودية : تفاصيل حملة الاعتقالات غير المسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال ( محدث )

نشرت صحيفتا “الاقتصادية” و”سبق” الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد ، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودي الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس.

وقالت الاقتصادية” في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.

وتعد هذه الاعتقالات التي تستهدف هذه العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية ، بحسب مراسل “الأناضول”.

وذكر موقع “سبق”، وأكدت “الاقتصادية” أن أبرز المعتقلين هم : الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس، و الأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا .

كما اعتقل أيضا- بحسب المصدر ذاته- : الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدول الحالي ووزير المالية السابق.

أيضا من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين : عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي أمس، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين : صالح كامل، الوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc، خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.

وكانت قناة “العربية ” السعودية ، قد نقلت عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.

كما تتولى اللجنة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها”.

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا “اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”.

كما للجنة الحق في “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

وقضى الأمر الملكي بأن “للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق”.

وألمح العاهل السعودي إلى تورط أشخاص ذوي نفوذ وسلطة في قضايا فساد، دون أن يسمهم. (ANADOLU)

تطورات الأحداث ليلة السبت

↓ السعودية: إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه

↓ السعودية: تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني

↓ السعودية: إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد

↓ السعودية : ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية

↓ السعودية : إعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط

↓ السعودية : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام

↓ السعودية : إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في #السعودية

↓ السعودية : لجنة مكافحة الفساد تأمر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد تحقق في وباء كورونا وتعيد فتح ملف سيول جدة

↓ لجنة كبار العلماء السعوديين: مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب

↓ وزارة العدل السعودية: مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلد وصيانة للحقوق والمحافظة عليها

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد السعودية تقوم بالتحقيق وإصدار أوامر توقيف ومنع من السفر واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام

↓ السعودية: أنباء عن توقيف وزير المالية السابق “ابراهيم العساف” بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مشاريع من بينها “توسعة الحرم”

↓ السعودية: أنباء عن توقيف عادل فقيه بتهمة الفساد والرشاوي

↓ السعودية: أنباء عن توقيف محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية

↓ السعودية : أنباء عن توقيف الأمير الوليد بن طلال

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رجل الأعمال صالح عبد الله كامل

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “سعود الدرويش” بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: رسالة ولي العهد بمحاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة متى ثبت تورطه

↓ مصادر إعلامية سعودية : أشهر الأسماء التي تم توقيفها : الوليد بن طلال – متعب بن عبدالله (الحرس الوطني) – تركي بن عبد الله (أمير الرياض) – تركي بن ناصر (والد رئيس نادي النصر) – الوليد ابراهيم (ام بي سي) – خالد التويجري (الديوان الملكي) – عادل فقيه (التخطيط والاقتصاد) – عمر الدباغ (هيئة الاستثمار) – صالح كامل وأبناؤه – ابراهيم العساف – المالية – بن لادن (عملاق المقاولات) – سعود الدرويش (اس تي سي) – خالد الملحم (الخطوط الجوية السعودية)

↓ ملك السعودية : عدد من الحملات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية

↓ ملك السعودية : حرصنا على تتبع الفساد انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا بخطورته وآثاره السيئة على الدول

↓ ملك السعودية : لجنة مكافحة الفساد جاءت لما لاحظناه من استغلال من بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة

↓ ملك السعودية : ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجثات الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين

↓ وزارة المالية السعودية: القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة

↓ وزارة المالية السعودية: القرارات الحازمة تعزز الثقة بتطبيق النظام

↓ رويترز عن مسؤول سعودي كبير: اعتقال وزير المالية السعودي السابق إبراهيم العساف

↓ رويترز عن مسؤول سعودي كبير: اعتقال الأمير الوليد بن طلال والتحقيق معه