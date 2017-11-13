نتنياهو يلمح : ” إسرائيل ستتصرف بحرية في سوريا “

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنه أبلغ الولايات المتحدة وروسيا بأن إسرائيل ستواصل التحرك عبر الحدود السورية وفق احتياجاتها الأمنية حتى في الوقت الذي تسعى فيه القوتان التوصل لهدنة.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية لأعضاء من حزبه ليكود في البرلمان “نسيطر على حدودنا ونحمي بلادنا وسنواصل القيام بذلك”.

وأضاف “أبلغت أيضاً أصدقاءنا، أولاً في واشنطن وكذلك أصدقاءنا في موسكو، بأن إسرائيل ستتصرف في سوريا بما في ذلك جنوب سوريا وفقاً لفهمنا ووفقاً لاحتياجاتنا الأمنية”. (REUTERS)