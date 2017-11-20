هل ستنهار الهيئة العليا للمفاوضات ؟ .. حجاب يتنحى و استقالات جماعية تلحق به و سهير الأتاسي المستقيلة توضح و خالد خوجة يكشف !

هل ستنهار الهيئة العليا للمفاوضات ؟ .. حجاب يتنحى و استقالات جماعية تلحق به و سهير الأتاسي المستقيلة توضح و خالد خوجة يكشف !

قالت قناة الجزيرة إن 8 أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات تقدموا باستقالتهم، وذلك بالتزامن مع إعلان المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، عن استقالته، مساء الاثنين.

وذكرت الجزيرة أن الناطق باسم الهيئة، رياض نعسان آغا، تقدم باستقالته، مضيفة أن 8 أعضاء من الهيئة قاموا بذلك أيضاً، دون أن تأتي على ذكر أسمائهم.

وتناقل ناشطون معارضون أسماء المستقيلين وهم (رياض نعسان آغا – الرائد أبو أسامة الجولاني – سامر حبوش – عبد الحكيم بشار – اللواء عبد العزيز الشلال – عبد الحكيم بشار – سهير الأتاسي)، وفيما لم يتسن لعكس السير التأكد من صحة استقالة هذه الأسماء، من مصادر مستقلة أو موثوقة، أعلنت الأتاسي استقالتها عبر صفحتها في تويتر، وقالت: “أنضم للأحرار في الهيئة العليا للمفاوضات بإعلان استقالتي بعد أن تم تجاوز إرادة السوريين والهيئة العليا كمؤسسة وطنية في تنظيم وهندسة مؤتمر الرياض 2”.

وكان حجاب أعلن مساء اليوم استقالته في بيان لم يذكر فيه الأسباب التي دعته لذلك.

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متابعات

عضو الهيئة العليا للمفاوضات والرئيس الأسبق للائتلاف، خالد خوجة، عبر صفحته في تويتر:

– بعيداً عن الرومانسية .. كنت أحبذ أن تحافظ الهيئة العليا للمفاوضات على كينونتها بلا استقالات رغم إنهائها عملياً باستبعادها من رياض ٢ .. أولاً : للحفاظ على الهيئة كنموذج نجح بتمثيل الثورة والالتزام بثوابتها رغم التمييع .. وثانياً : لمنع تقديم شرعية يفتقدها إجتماع الرياض أصولاً.

– تأتيني تساؤلات كثيرة حول ملابسات مؤتمر رياض ٢ التي أدت إلى استقالة المنسق العام تلتها استقالات بعض الزملاء، وكوني عضو في الهيئة العليا للمفاوضات أود توضيح هذه الملابسات:

١- الدعوة إلى المؤتمر تمت بطلب من المنسق العام إلى الخارجية السعودية لتوسعة

٢- سبب طلب التوسعة هو تعزيز موقف الهيئة التفاوضي بكفاءات وطنية . وبعد قبول الفكرة تم تشكيل لجنة توسعة من الهيئة برئاسة الاستاذ جورج صبرا وقدمت اللجنة بدورها مقترحها للتوسعة إلى الخارجية السعودية

٣- بعد استلام الخارجية السعودية المقترح قطعت اتصالها برئيس اللجنة والمنسق العام للهيئة وبدأت بالتواصل مباشرة مع مكونات المعارضة الأساسية اضافة الى منصات #موسكو و #القاهرة وشخصيات أخرى ودعت بعضها بالإضافة إلى فريق دي مستورا إلى الرياض للتحضير لمؤتمر رياض ٢

٤- أعلنت الخارجية السعودية يوم الإثنين الماضي عن استضافتها لمؤتمر للمعارضة السورية بهدف “محاربة الاٍرهاب” و”إحلال السلام” وجمع “المنصات” مع “المعارضة” متجاهلة سبب طلب الهيئة العليا للمفاوضات مع عدم ذكرها في بيان الإعلان واستبعادها من المؤتمر