وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات سرية بالسعودية

20 نوفمبر، 2017
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قال وزير إسرائيلي إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية بالسعودية وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران وذلك في أول كشف من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل.

وفي رده خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية قال وزير الطاقة يوفال شتاينتز “لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية جانب منها سري بالفعل ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها”.

وأضاف “الطرف الآخر هو المهتم بالتكتم على العلاقات. أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، وهناك (علاقات) أكبر كثيرا…(لكننا) نبقيها سرا”. (REUTERS)

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3 آراء على “وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات سرية بالسعودية”

  1. حتى الان لم نشاهد شيء .. مجرد تكهنات في وسائل الاعلام منذ 6 أشهر !!
    لكن الواقع هو أن دول جماعة الاخوان قطر وتركيا يقيمون أفضل العلاقات مع أسرائيل .. سفارات وتبادل تجاري .. بل ومناورات عسكرية بين تركيا وأسرائيل !! يبدو لي من هذه التسريبات الاعلامية أن جماعة الاخوان يريدون أن تكون العلاقات مع أسرائيل لهم وحدهم حتى يحصلو على ” امتيازات سياسية لدى الولايات المتحدة ” !!

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  2. “لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ(المائدة/82)….
    کلام رب العالمین الواضح و الصریح بلا فلسفة و اللعب بالکلام… عندما اسرائیل یکون صدیقا لك فاعلم ان حضرتك لم تعد المؤمن المقصود في الآیة…

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  3. أمـتي كــــــمْ صنـمٍ مَـجَّـدْتِــهِ
    لمْ يكنْ يحملُ طُهرَ الصَّنَمِ
    لا يُلام الذئب في عدوانـهِ
    إنْ يكُ الراعي عدوَّ الغَنَم!!

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