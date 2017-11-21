ألمانيا : هذا ما يجب على الأهل فعله قبل نشر صور أبنائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا : هذا ما يجب على الأهل فعله قبل نشر صور أبنائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قال موقع ألماني إن على الآباء الانتباه أكثر قبل نشر صور أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غالباً ما يحب الآباء مشاركة صور الأطفال، دون أن يراعوا حقهم في الاستئذان منهم قبل نشر صورهم.

ونشر موقع “TECHBOOK” مقالاً، الأحد، تحدث فيه عما يجب أن ينتبه إليه الآباء قبل نشر تلك الصور، خصوصاً أن الأمر قد يجلب عواقب غير جيدة للأطفال مستقبلاً.

ووضعت الهيئة الألمانية لحماية الطفل 5 أسس لنصح الآباء فيما يخص موضوع نشر تلك الصور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت إنه يجب استشارة واستئذان الأطفال قبل نشر صورهم، وبهذا يتم صون حق الطفل، ويتعلم في وقت مبكر التعامل مع الأشياء والمعلومات الخصوصية والشخصية.

ويجب أيضاً عدم إظهار اسم الطفل الكامل، أو الإشارة لمكان روضته، أو مدرسته، وفي حال وجود أطفال آخرين لا يجب نشر الصورة قبل استشارة عائلاتهم.

واعتبرت الهيئة أن عدم إظهار الوجه أفضل للأطفال، أو إخفائه بإيموجي في حال كان الطفل صغيراً، وغير قادر على اتخاذ القرارات، كما يجب تجنب نشر صور الأطفال بحالات محرجة، أو في حال كان الطفل لا يرتدي شيئاً كافياً من الملابس.

كما يجب على الآباء أن يتحققوا من إعدادات الخصوصية في حساباتهم الشخصية، والتأكد من أن الأصدقاء فقط هم من يستطيعون رؤية الصور.

المصدر : Techbook