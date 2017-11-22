منتج ” باب الحارة ” يبشر متابعيه بـ ” أجزاء جديدة ” بعيداً عن بسام الملا ( فيديو )

أعلن محمد قبنض مالك شركة قبنض للإنتاج الفني، عن عزمه انتاج الجزء القادم من باب الحارة بشكل منفرد، بعيداً عن المخرج بسا الملا، بعد خلاف وقع بينهما.

وكشف قبنض، وهو أحد رجال الأعمال الموالين للنظام، في لقاء أجراه مع صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن توجهه سابقاً لإنتاج وإخراج الجزئين السابع والثامن، لولا تدخل بعض الأشخاص، الذين “مانوا علي ورجعتوا لبسام الملا” بحسب تعبيره، على أن يكون الجزء العاشر بالشراكة بينهما.

وأضاف قبنض أن عقد العمل بينه وبين الملا ينص على أن من ينسحب، لا يجب عليه دفع عطلاً وضرراً، مشيراً إلى أنه ومنذ ستة أشهر يتواصل مع الملا، دون أن يتلقى منه رداً، معتبراً أن ذلك انسحاب من قبل المخرج.

وكشف قبنض عن “أفكار جديدة”، يتم التحضير لها، موضحاً أنه سيعيد المسلسل إلى أصله، كما كان عليه الوضع في الأجزاء الأولى والثانية والثالثة، كاشفاً أنه تواصل مع الكاتب “مروان قاووق” الذي يقوم الآن بكتابة أفكار جديدة، تعيد المسلسل إلى ما كان عليه.

وفي الوقت الذي رفض فيه الحديث عن عن دور “أبو عصام” وبعض الممثلين، إلا أنه كشف عن دخول شخصيات جديدة منها لبناني ومصري، مع عائلتين لهما، من خلال حارة جديدة.