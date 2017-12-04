تركيا : القبض على 4 سوريين اصطادوا عشرات من الطيور المحظور اصطيادها

4 ديسمبر، 2017
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ألقت الشرطة التركية القبض على أربعة سوريين، بمدينة كهرمان مرعش، بسبب صيدهم عشرات الطيور من نوع “حسون”، حيث يعتبر صيده مخالفاً للقانون في تركيا.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه في صباح الخميس توجهت منظمة حفظ الطبيعة والحدائق العامة برفقة الشرطة التركية إلى مقاطعة 12 شباط، بمدينة كهرمان مرعش، بناءً على معلومات كانت قد وصلتها بتكرار حوادث الصيد، وتمكنت الشرطة من ضبط السوريين الأربعة وبحوزتهم 55 طير حسون داخل قفص كبير.

وأضافت أن الشرطة وجدت بحوزتهم العديد من الأدوات المستخدمة في الصيد، كأجهزة تسجيل صوتي لجذب طيور الحسون، وغيرها من الأدوات، تم إرسالها إلى النيابة العامة، برفقة السوريين الأربعة.

المصدر : Hurriyet

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رأيان على “تركيا : القبض على 4 سوريين اصطادوا عشرات من الطيور المحظور اصطيادها”

  1. المشكلة بسوريا كانت مشكلة شعب فاسد .. الشعب الفاسد هذا ما كان نتيجة لنظام حاكم .. من وجهة نظري الشعب الفاسد كان نتيجة للنسبة العالية للانجاب ببلادنا .. شفت كتير ناس عندهم 10 ولاد . و الاب ولا الام لا عندهم الوقت ولا الرغبة بتربيتهم لان بالاساس الاب والام ما بكون عندهم شي ليقدموه للطفل لان الاب والام بدورهم ما نالوا اي نوع من انواع الاهتمام من اهاليهم لنفس السبب. الدور الاساس للتربية بعود للاهل والمدرسة .. والمدارس عنا معجوقة بطلاب مالهم مترابايين ببيوتهم بقى شلون الاستاذ رح يقدر يضبط صف فيه 40 طفل غير متربي ولو ضرب شي واحد كف بتصير كرامة العائلة كلها على المحك … طبعا الدولة ما رح تقدر تبني مدارس بنفس سرعة الانجاب بالبلد مافي دولة بالعالم بتقدر تعمل هل الشي لما الشعب بزيد بنسب مرعبة متل ماعم بصير عنا ( سوريا كانت سبع ملايين نسمة بالثمانينات وصلنا باقل من 30 سنة الى 25 مليون نسمة )( لا حدا يقلي الصين مليار لان الشغلة نسبة وتناسب ) …
    طبعا هل الشعب رح يدمر كل شي بشان مصلحته الخاصة رح يدمر بلده رح يرتشي ويتلاعب بالقوانين ورح يدمر الطبيعة ووو وهذا الشي يلي عم منشوفه باوروبا .. بفرنسا مثلا مافي حزب البعث بس مشاكل الجاليات العربية القديمة هونيك متل مشاكلنا بالضبط

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    1. فساد الشعب متل فساد الابناء. نتيجة حتمية لقلة التربية وغياب الاخلاق وعدم احترام القوانين و الانظمة. الشعب فاسد و الحكومة من هالشعب وبالتالي الحكومة فاسدة. وصلنا لمرحلة صار لازم حدا من برا يحكمنا و يحط قوانين صارمة و ينفذ هالقوانين علينا

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