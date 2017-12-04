تركيا : القبض على 4 سوريين اصطادوا عشرات من الطيور المحظور اصطيادها

ألقت الشرطة التركية القبض على أربعة سوريين، بمدينة كهرمان مرعش، بسبب صيدهم عشرات الطيور من نوع “حسون”، حيث يعتبر صيده مخالفاً للقانون في تركيا.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه في صباح الخميس توجهت منظمة حفظ الطبيعة والحدائق العامة برفقة الشرطة التركية إلى مقاطعة 12 شباط، بمدينة كهرمان مرعش، بناءً على معلومات كانت قد وصلتها بتكرار حوادث الصيد، وتمكنت الشرطة من ضبط السوريين الأربعة وبحوزتهم 55 طير حسون داخل قفص كبير.

وأضافت أن الشرطة وجدت بحوزتهم العديد من الأدوات المستخدمة في الصيد، كأجهزة تسجيل صوتي لجذب طيور الحسون، وغيرها من الأدوات، تم إرسالها إلى النيابة العامة، برفقة السوريين الأربعة.

المصدر : Hurriyet