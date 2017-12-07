مقتدى الصدر يدعو السعودية لتوجيه التحالف الإسلامي إلى القدس فوراً

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ردا على قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، ان من اليوم فصاعدا يجب ان يكون “الربيع العربي” ربيعا موحدا ضد “اسرائيل”، داعيا السعودية لتوجيه التحالف الذي تقوده الى القدس “فورا”.

وقال مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بغداد بشأن قرار ترامب حول القدس المحتلة ان من اليوم فصاعدا يجب ان يكون الربيع العربي ربيعا موحدا ضد “اسرائيل” والخونة عشاق السلطة.

وقال زعيم التيار الصدري متسائلا ” أي سلام يبتغيه ترامب من خلال اعلان قراره بشأن القدس؟ ونقول لا سلام مع الاستكبار”.

وتطرق مقتدى الصدر الى العدوان السعودي على عدد من الدول الاسلامية في المنطقة وقال ان على السعودية انهاء الحرب في اليمن وسوريا والبحرين والتوجه لفلسطين.

وقال مقتدى الصدر”ندعو منظمة الدول الاسلامية وجامعة الدول العربية الى تفعيل دورها وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار كما عودتنا سابقا”.

ودعا زعيم التيار الصدري السعودية الى “إنهاء الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتوجيه التحالف الاسلامي الذي تقوده نحو القدس لتحريرها، والا فإنه الذل والعار لنا ولها اذا لم تقم بذلك”.

كما دعا الصدر الدول العربية والمسلمة الى غلق السفارات الامريكية مؤقتا والاسرائيلة نهائيا.

ودعا الصدر فصائل المقاومة لإجتماع طارئ وحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي من قتالها عبر سوريا حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

هذا وكشف زعيم التيار الصدري عن وجود تنسيق مع فصائل المقاومة في العراق للإجتماع بشأن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول القدس المحتلة، فيما تعهد بأن يكون اول جندي اذا كانت تلك الفصائل جادة بالـ”هجوم” على اسرائيل.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال لمراسل السومرية، على هامش كلمة القاها اليوم، في مدينة النجف بشأن قرار الرئيس الامريكي، “لدينا تنسيق مع فصائل المقاومة لبحث تداعيات الرد على القرار الامريكي”.

وشدد الصدر بالقول “اذا كانت الفصائل جادة بالهجوم على اسرائيل فسأكون اول جندي وليس أول قائد”.