مقتدى الصدر يدعو السعودية لتوجيه التحالف الإسلامي إلى القدس فوراً

7 ديسمبر، 2017
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قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ردا على قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، ان من اليوم فصاعدا يجب ان يكون “الربيع العربي” ربيعا موحدا ضد “اسرائيل”، داعيا السعودية لتوجيه التحالف الذي تقوده الى القدس “فورا”.

وقال مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بغداد بشأن قرار ترامب حول القدس المحتلة ان من اليوم فصاعدا يجب ان يكون الربيع العربي ربيعا موحدا ضد “اسرائيل” والخونة عشاق السلطة.

وقال زعيم التيار الصدري متسائلا ” أي سلام يبتغيه ترامب من خلال اعلان قراره بشأن القدس؟ ونقول لا سلام مع الاستكبار”.

وتطرق مقتدى الصدر الى العدوان السعودي على عدد من الدول الاسلامية في المنطقة وقال ان على السعودية انهاء الحرب في اليمن وسوريا والبحرين والتوجه لفلسطين.

وقال مقتدى الصدر”ندعو منظمة الدول الاسلامية وجامعة الدول العربية الى تفعيل دورها وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار كما عودتنا سابقا”.

ودعا زعيم التيار الصدري السعودية الى “إنهاء الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتوجيه التحالف الاسلامي الذي تقوده نحو القدس لتحريرها، والا فإنه الذل والعار لنا ولها اذا لم تقم بذلك”.

كما دعا الصدر الدول العربية والمسلمة الى غلق السفارات الامريكية مؤقتا والاسرائيلة نهائيا.

ودعا الصدر فصائل المقاومة لإجتماع طارئ وحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي من قتالها عبر سوريا حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

هذا وكشف زعيم التيار الصدري عن وجود تنسيق مع فصائل المقاومة في العراق للإجتماع بشأن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول القدس المحتلة، فيما تعهد بأن يكون اول جندي اذا كانت تلك الفصائل جادة بالـ”هجوم” على اسرائيل.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال لمراسل السومرية، على هامش كلمة القاها اليوم، في مدينة النجف بشأن قرار الرئيس الامريكي، “لدينا تنسيق مع فصائل المقاومة لبحث تداعيات الرد على القرار الامريكي”.

وشدد الصدر بالقول “اذا كانت الفصائل جادة بالهجوم على اسرائيل فسأكون اول جندي وليس أول قائد”.

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13 رأي على “مقتدى الصدر يدعو السعودية لتوجيه التحالف الإسلامي إلى القدس فوراً”

  1. عـفواً فيروزٌ ونزارٌ

    فالحالُ الآنَ هو الأفظع ْ

    إنْ كانَ زمانكما بَشِـعٌ

    فزمانُ زعامتنا أبشَع

    من عبدِ الله إلى سَـعدٍ

    من حُسْـني القـَيْءِ إلى جَعجَع ْ

    أوغادٌ تلهـو بأمَّـتِـنا

    وبلحم الأطفالِ الرّضـَّع ْ

    تـُصغي لأوامر أمريكا

    ولغير “إهودٍ” لا تركع

    زُلـمٌ قد باعـوا كرامتهم

    وفِراشُ الذلِّ لهم مَخدع ْ

    عفواً فيروزٌ ونزارٌ

    فالحالُ الآنَ هو الأفظع

    كـُنا بالأمس لنا وَطنٌ

    أجراسُ العَـوْدِ له تـُقـرَع ْ

    ما عادَ الآنَ لنا جَرَسٌ

    في الأرض، ولا حتى إصبع ْ

    إسـفينٌ دُقَّ بعـَوْرتـنا

    من هَرَم الجيزَة ْ إلى سَعسَع ْ

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  2. ايها الدجالين الكدابين ساعدتم المحتل الايراني و الامريكي و الروسي على احتلال العراق و سوريا و تدعون انكم مقاومة و ممانعة …… و قمة الو قاحة ان تستمروا ب هدا الكذب المفضوح و الهذيان .واتركوا فلسطين لاهلها الابطال

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  3. شماعة فلسطين . الذي يساعد المحتل الايراني و الروسي و الامريكي لقتل الشعب السوري و العراقي لا يحق له التكلم عن فلسطين

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  5. طيب هوي ليش ما عم يوجه الشيعه والعلويه الى القدس لتحريرها بدل من توجيهها لسوريا واليمن والبحرين لقتل المسلمين السنه

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  6. الان السيد مقتدى و الحاج قاسم وسماحة حسن ابو زميرة مع الشركاء والاصدقاء من الروس و الايرانيين و الامريكان ل ذهاب للقدس و تحريرها من ايدي الاحتلال

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  7. وليش مابتطلب من ايران والميليشيات العراقيه وحزب الشيطان تروح تحارب اسرائيل
    بدل الحرب في سورية وقتل الشعب السوري وتهجيره
    وللا بس شاطر ع الجعجعه انت وأمثالك

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  8. احلام سعيدة عمو
    قلتلي الذل والعار اذا لم تفعل ؟
    ليش ما مليت من العزة يلي عايشين فيها من 100 سنة ؟
    خلينا نجرب غير نكهات

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  10. انا معك في قولك ولكن هناك شيء نريد معرفته منك الحدود سوريه في جنوب هي تحت سيطره ايران وجماعت حسن زميره وفصائل شيعيه وجيش الايراني موجود ايضا من ضباط وصف ضباط ومتواجدون في مدن السوريه من فصائل افغانيه وعراقيه وباكستانيه ووووو التي تدعي حمايه مراقد الشيعيه فليتجهو فورا ودون اي تردد الى قتال اسرائيل ومعهم براميل الاسد وليعلن الحوثي وجماعته عن انهم سيتهجون الى القدس ويعلن ان الحرب في اليمن انتهت ونقل المعركه من اليمن الى اسرائيل لا داعي لان تكون جندي سنجعلك ملك ملوك العرب وننصب قياده الايرانيه حارس على مقدسات الاسلاميه من مكه الى قدس اعدك ان المسلمين في عالم كلهم سيقفون خلفك ولن يبقى زعيم عربي على كرسيه اذا فعلتها اما وانك تدعو السعوديه فقط فتلك مسخره ما بعدها مسخره رد ايران وامثالك واضح ومعروف قصف المدن سوريه والمدن اليمنيه وقتل الشعب اليمني والسوري ولبناني تعلم يا مقتدى انك كذاب وتعلم اننا نعلم انك كذاب

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  11. وماذا عن ايران وجبهة المقاومة الذين يقتلون الشعب العراقي والسوري عبر ميليشياتها الطائفية يا مفتدى الصدر.

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  12. اكل وحل يا مقتدى لو انك اترك القدس وبدنا منك شغلة وحدة ما تبعث زعرانك يقتلون بالشعب السوري على أساس طائفي انت بدك تورط السعودية ليكوا صدام وقف مع القدس اول من قام بشنقه الشيعة

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  13. ليس دفاعا عن السعودية فهم معروفين بتخاذلهم لكن اين من يدعون المقاومة و الممانعة و فاموا اصلا لنظمتهم على فكرة العداء لاسرائيل

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