بشار الأسد يمتدح سهيل الحسن أمام بوتين : لا يلتقي بعائلته أبداً ! ( فيديو )

بثت قناة “روسيا اليوم”، الثلاثاء، جزءاً من اللقاء الذي جمع بشار الأسد بمشغله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قاعدة حميميم، يظهر فيه بشار وهو يمتدح سهيل الحسن، الذي كان حاضراً معه.

وقال بشار لبوتين إن الحسن “لا يلتقي بعائلته ويبقى في الميدان”، وعلق بوتين على ذلك بالقول للحسن: “يجب أن تلتقي عائلتك”، ليرد الأخير: “ان شاء الله بعد النصر”.

وتحدث رأس النظام مع الرئيس الروسي عن الخسائر التي تكبدتها قوات الحسن خلال يومين فقط من المعارك، والتي وصلت إلى حوالي 120 قتيلاً على يد “الإرهابيين” في دير الزور التي تحررت بـ “امتزاج الدماء الروسية والسورية”، على حد زعمه.

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