صحيفة تركية : جيش ” روسي – تركي – إيراني ” مشترك للقضاء على الإرهاب و إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا !

قالت صحيفة “حرييت” التركية، إن قرار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” المفاجئ، بسحب القوات الروسية، من الأراضي السورية، سيخل بتوازن عفرين، الواقعة تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية، وهذا يشير إلى أن الجيش التركي سيبدأ عمليته في أي لحظة.

وأضافت الصحيفة بأن روسيا تعتبر عنصراً فاعلاً في الحرب بسوريا، ابتداءً من شهر أيلول 2015، وتملك اليوم ما يزيد عن 300 عسكري في عفرين، التي تشكل أكبر تهديد لتركيا، وبخروج القوات الروسية، ستكون تحضيرات العملية العسكرية وصلت لآخر مراحلها.

كما أوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن ما يقف خلف أمر انسحاب القوات الروسية، والتي تنتشر بقواعد عسكرية في كل من اللاذقية، طرطوس وحمص، هو مشروع “القوى المشتركة”، الذي يجمع كلاً من روسيا وتركيا وايران، حيث اجتمعت وفود الدول الثلاثة، وناقشت مشروع جيش مشترك، يهدف للقضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلام، وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وأضافت أن عدد الجنود المقرر إرسالهم، سيكون 20 ألف جندي، كمرحلة أولى، كما نوهت إلى أن عدد الجنود الروس، المنتشرين في القواعد العسكرية، في كل من حمص وطرطوس وتدمر وحلب وعفرين واللاذقية، يصل لـ 7 آلاف جندي، في حين يبلغ عدد الطائرات الروسية الحربية 50 طائرة، ويبلغ عدد المروحيات 40، إضافة إلى مايزيد عن 80 مدفعية.

المصدر : Hurriyet