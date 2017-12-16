حماة : الكلاب عضت مئات المواطنين منذ بداية 2017 .. و ” الدواء السام المكافح ” أثبت عدم فعاليته !

حماة : الكلاب عضت مئات المواطنين منذ بداية 2017 .. و ” الدواء السام المكافح ” أثبت عدم فعاليته !

قال رئيس دائرة الأمراض السارية والمزمنة في صحة حماة (سلطات النظام)، سعد شومل، إن الكلاب الشاردة عضت 933 مواطناً في مختلف مدن المحافظة، منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي فقط.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن شومل قوله إن منطقة حماة الصحية، احتلت المرتبة الأولى بعدد المواطنين المعضوضين تلتها السلمية، فمصياف.

وكان مجلس مدينة مصياف قد شنَّ حملةً ضد الكلاب التي تهاجم أطفال المدارس صباحاً، والمواطنين ليلاً، بحسب الصحيفة.

وقال رئيس مجلس المدينة قاهر أبو الجدايل، إن عدد الكلاب ازداد في الفترة الأخيرة، وباتت تهدد الناس والأطفال وتصيبهم بالذعر، متمنياً على المواطنين الذين يربون كلاباً أليفة، أن يضبطوها ويقيدوها بشـكل.

بدوره، أكد رئيس مجلس السلمية علي الصالح، أن الدواء السام الذي تُكافحُ به أثبت عدم فعاليته وجدواه، ونقوم بمكافحتها بالتنسيق مع المركز الصحي الإشرافي.