مسافر روسي يخلع ملابسه في مطار الكويت و يدخل في نوبة هيستيرية

أصيب وافد روسي بحالة من الهيستيريا في مطار #الكويت ، حيث بدأ في خلع ملابسه القطعة تلو الأخرى، قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليه، والحيلولة دون أن يكمل خلع جميع ملابسه.

وفي التحقيقات، تبين أن الوافد الروسي أصيب بصدمة عندما علم أن عمله سيكون داخل كراج في “صناعية الجهراء”، وهو ما دعاه إلى الهرب والنوم في الشارع لـ48 ساعة قبل أن يتوجه إلى مطار الكويت الدولي استعدادًا للعودة مرة أخرى إلى بلاده، وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أحال رجال الأمن الوافد الروسي إلى الطب النفسي؛ بعد أن تبين أنه مصاب باضطرابات نفسية.

حيث تم بعد ذلك استدعاء المواطن الكويتي الذي استخرج “فيزا” تجارية للروسي، حيث أكد أنه لم يكن يعلم بإصابة الوافد باضطراب نفسي، وأنه على استعداد للتكفل بثمن تذكرة مغادرته.

وكان بلاغ ورد لعمليات الوزارة عن وجود شاب بحالة هستيرية خلع ملابسه داخل مطار الكويت الدولي، وعلى الفور انتقل ضابط مخفر الجليب ليتبين أن الشاب روسي الجنسية من مواليد ،1985 دخل الكويت بـ ”زيارة تجارية”، واتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وحالة هستيرية وهيجان أمام المسافرين؛ فتمت السيطرة عليه، وطلب الإسعاف وأحيل إلى الطب النفسي بحراسة الدورية لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني، إن الروسي دخل الكويت بفيزا تجارية بعد أن أوهمه مواطن بأن لديه مصنعًا كبيرًا ويريد استثماره على يد شخص خبير.

فاتفق المواطن والشاب الروسي، وأحضره للكويت وبعد المقابلة، قال المواطن له الآن سنذهب إلى المصنع وتوجه به إلى صناعية الجهراء وأدخله كراج، وقال هذا هو المصنع؛ فأغمي على الروسي من شدة الصدمة، وبعد أن أفاق أخذ حقيبته، وغادر إلى جهة غير معلومة، ونام في الشارع، ومن ثم توجه للمطار، وهناك أصيب بالحالة النفسية الهستيرية.