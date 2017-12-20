زوجة و والدة اثنين من أشهر مجرمي و شبيحة آل الأسد تحصل على حق ” اللجوء السياسي ” في ألمانيا

زوجة و والدة اثنين من أشهر مجرمي و شبيحة آل الأسد تحصل على حق ” اللجوء السياسي ” في ألمانيا

حصلت امرأة تقرب بشار الأسد (فاطمة مسعود الأسد زوجة هلال الأسد وأم سليمان الأسد)، على حق اللجوء السياسي في ألمانيا.

وبحسب ما نقلت “دويتشه فيله” عن وكالة الأنباء الألمانية، فقد نشرت محكمة مونستر الإدارية الأربعاء، قرارا بذلك، كانت المحكمة قد اتخذته مطلع كانون الأول.

وكانت الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين قد رفضت طلب المرأة السورية مطلع عام 2017 مبررة ذلك بإمكانية عيشها في لبنان وهو القرار الذي عارضته السورية البالغة من العمر 47 عاما والتي تحمل جواز سفر سوري و لبناني.

ورأت المحكمة أن المرأة السورية ربما قد تتعرض للملاحقة في حالة عودتها وهو ما أكدته أيضا المعنية بالأمر والتي قالت إنها معرضة للخطر كثيرا.

وكانت صاحبة الدعوى متزوجة بأحد أبناء عم بشار الأسد (هلال الأسد)، وبحسب المحكمة فإن زوج المرأة كان يتولى منصبا قياديا في الجيش السوري النظامي وقتل عام 2014 في ظروف غامضة.

وحسب المحكمة الإدارية في مدينة مونستر فإن المرأة لا تأمن على حياتها من الملاحقة في لبنان أيضا.

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