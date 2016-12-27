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إساءات و تجاوزات تلقي بظلالها على آلاف اللاجئين .. ألمانيا : الشرطة تكشف أن من قام بـ ” إحراق مشرد ” في برلين هم ” لاجئون سوريون “

‏30 دقيقة مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار 2 تعليقان

في حادثة مسيئة جديدة، ستلقي بظلالها على مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في ألمانيا المقبلة على انتخابات تترشح فيها المستشارة ميركل لولاية رابعة، أعلنت الشرطة الألمانية أن الشبان المتورطين في حادثة “إحراق مشرد” في إحدى محطات مترو برلين، هم لاجئون سوريون.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع “فوكوس” الألماني، وترجمها عكس السير، فإن 6 من الشبان سلموا أنفسهم طواعية للشرطة، فيما اعتقل السابع من قبل إحدى الدوريات.

وتتراوح أعمار الشبان بين 15 و 21 عاماً، وهم 6 سوريين وليبي، وفق ما صرحت المتحدثة باسم شرطة برلين.

ولم تؤكد الشرطة معلومات تفيد بأن المتهمين يملكون سجلاً سابقاً لديها، فيما من المنتظر أن يعلن الادعاء العام عن نتائج التحقيق معهم خلال أيام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إن عملية الاعتقال تمت بسرعة ونجاح، بعد أن تم تعميم صور المشتبه بهم، ما دعاهم لتسليم أنفسهم.

وأشارت المتحدثة إلى أن أحد الشبان (سوري – عاماً)، اعتقل بالقرب من منزله دون أن يبدي مقاومة، لافتة إلى أن أياً منهم لا يحمل سلاحاً.

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عكس السير

2 تعليقان

  1. مابدي!
    ديسمبر 27, 2016 , 1:45 م في 1:45 م

    حيوانات و معتوهين يخرب بيتكن شو بئر!

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  2. مواطن
    ديسمبر 27, 2016 , 1:46 م في 1:46 م

    مبينة ببكونوا شبيحة مشان بخربوا على سوريين لي بالمانيا بعملو هيك مشاكل مافي واحد وسخ بالغربة الا بكون شبيح من اخلاقو ببين معك الشبيح

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