تعرف على إسكوبار لبنان .. تاجر الحشيش الأشهر الذي قتل 6 عناصر من ” دورية سورية ” ثم ذهب لتناول العشاء ( فيديو )

ظهر أحد أكبر تجار الحشيش في لبنان، بشكل علني، على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية، التي زاره مراسلها في مقره بالبقاع في لبنان.

وزار المراسل “بنجامين زاند” وفريقه منطقة سهل البقاع التي وصفها بأنها أحد أخطر الأماكن في لبنان، حيث يتواجد فيها تجار المخدرات الكبار، ومزارع “الحشيش” الضخمة.

والتقت بي بي سي المدعو “علي شمص”، وهو أحد أكبر تجار الحشيش في لبنان، ونقلت عنه قوله: “كما تصدّر الينا اميركا واوروبا ارهاباً، نحن نبيعهم مخدرات”.

وأضاف شمص: “كل البقاع يعرف من أنا، وليس فقط هذه الضيعة .. عند علي نصري شمص، وما حدا بيسترجي يحكي معك”.

هو أكثر من مواطن عادي هو، وقد أيقن “زاند” ذلك، وقال بصوت خافت: “إذا اغضبتم الرجل، تنتهي اللعبة”.

يسأله الصحافي: لماذ كل هذا السلاح؟، فيجب شمص بأنه للدفاع عن النفس “بس ساعة بتقرب الدولة بس … ما بتصير. صرلها سنة من الصيف”.

وعندما يتدارك زاند قائلاً إن “الدولة ربما مهتمة بمواجهة داعش أو بالتهديدات من سوريا”، يأتيه الجواب سريعاً: “ولك قبل سوريا ما حدا بيطلع لهون”، ويضيف شمص: “لولا الحشيشة ما في بيوت. منقعد بخيمة”.

وعن الحشيش اللبناني يقول: “هذا نفطنا .. أحلى حشيشة بالعالم، ليست الحشيشة غير شرعية، بل السياسيون في لبنان هم غير شرعيون، لقد اغتصبوا السلطة اغتصاباً”، ويضيف: “نحن الجماعة الشرعية”.

ويحقق شمص من تجارته نحو مليون ونصف المليون دولار سنوياً، ويقول إن “الأزمة السورية” شجعت الناس على زراعة الحشيش”، ويضيف بأنه “كما تصدر الينا اميركا واوروبا ارهاب، نحن نبيعهم مخدرات”.

ورداً على سؤال عن كيفية إيصال المخدرات إلى أوروبا وأميركا، يقول: “كل الدولة سماسرة، 90% من جماعة السلطة يرتشون”، ويضيف بعد التحدث عن حكم الإعدام الصادر بحقه: “واجهت دورية (سورية) كبيرة، وقتلت ستة .. وبعد ما قوصتن رحت قعدت تعشيت وفليت”.

ويضيف: “لا، لا استحق ان أُسجَن. لو كانت الدولة امنت لنا بديلا، لما كان هناك أي داع لزراعة الحشيشة .. لو كنت في موضع سلطة فإما أن أشرع الحشيشة، أو أومن بديلاً للناس”. (Annahar)

* بابلو إسكوبار (1949 – 1993) هو أحد أشهر تجار المخدرات في كولومبيا والعالم

عكس السير