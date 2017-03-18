قائد الوحدات الكردية : مروحيات أباتشي ستشارك في معركة الرقة .. المعركة لن تستمر طويلاً و تركيا ستحاول تخريبها

قالت صحيفة “الحياة”، إن قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو أكد لها أن موعد بدء معركة تحرير الرقة «محسوم في بداية الشهر المقبل»، متوقعاً وصول مروحيات «أباتشي» الأميركية لتقديم غطاء جوي لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال حمو للصحيفة إن «قوات سورية الديموقراطية» (وحدات الحماية الكردية) باتت «تطوق» الرقة من ثلاث جهات، حيث وصل ألفا مقاتل إلى بُعد 22 كيلومتراً غرب الرقة، و2500 مقاتل إلى 30 كيلومتراً منها، وثلاثة آلاف مقاتل إلى 17 كيلومتراً شرقَها.

وأضاف: «في بداية الشهر ستبدأ قوات سورية الديموقراطية اقتحام الرقة بتنسيق كامل مع التحالف الدولي بقيادة أميركا. هناك بعض النواقص في المعدات العسكرية، لكن وصلت مضادات دروع وعربات ثقيلة ومصفحة ونتوقع وصول مروحيات أباتشي بعد أيام للمشاركة في المعركة التي نتوقع ألا تستمر طويلاً».

وكانت أنباء تحدثت عن توسيع الجيش الأميركي مطارات زراعية في مناطق الإدارات الذاتية الكردية لاستخدامها خلال دعم «قوات سورية الديموقراطية» في قتال «داعش»، بحسب الصحيفة.

واستبعد حمو أي دور لتركيا في تحرير الرقة. وقال: «سيحاول الأتراك تخريب العملية، لكن الوضع لن يسمح لهم بالكثير».

وأشار حمو إلى أن «أفضل نموذج» لإدارة الرقة هو تكرار نموذج منبج شمال شرقي حلب، حيث جرى انتخاب مجلس مدني محلي بعدما حررتها «قوات سورية الديموقراطية» من «داعش».

وأضاف أنه بعد تحرير الرقة «سنقوم بالتعاون مع التحالف الدولي بمحاربة داعش في كل سورية»، نافياً أي تنسيق مع موسكو أو دمشق، باعتبار أن القوات النظامية السورية تحارب «داعش» في دير الزور شرق الرقة وتمددت من شرق مدينة الباب إلى الضفة الغربية لنهر الفرات باتجاه مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة.

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