مهجرو الوعر يصلون إلى العراء .. و ناشطون يتحدثون عن عدم سماح تركيا للمنظمات الإغاثية و الإنسانية بمساعدتهم ! ( فيديو )

بث ناشطون مقاطع مصورة تظهر وصول المهجرين من حي الوعر المحاصر في حمص إلى ريف حلب (جرابلس) حيث كان العراء بانتظارهم، فلا مخيمات ولا مساعدات ولا إغاثة.

وأظهر فيديو لوكالة “ثقة” المحلية المعارضة أحد المدنيين المهجرين وهو يتساءل عن سبب عدم إيصالهم إلى جرابلس حيث أهاليهم (الدفعة الأولى من المهجرين).

وكانت الدفعة الأولى من المهجرين وصلت مؤخراً إلى جرابلس وتم إسكانها في مخيمات متواضعة.

وقال ناشطون معارضون، إن الدفعة الثانية من المهجرين وصلت إلى جرابلس وتركت في العراء بسبب عدم تجهيز مخيمات لها، ومنع السلطات التركية للمنظمات الإغاثية والإنسانية من العمل.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وفي السياق ذاته، قال الحقوقي والمحامي السوري المعارض ميشال شماس، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، إن “قوات الاحتلال التركي تمنع مهجري حي الوعرالأسبوع الماضي حتى من الاستراحة في إعزاز. علماً أنه يفترض أن يتم إسكانهم في مخيم شمارخ بالقرب من اعزاز، ومنعوهم حتى من النزول من السيارات.. وطلبوا منهم التوجه إلى جرابلس”.

وأكد شماس أن “أمر منعهم من النزول من الحافلات جاء من الوالي التركي”، ناسباً معلوماته إلى “مصدر موثوق”، على حد تعبيره.

عكس السير