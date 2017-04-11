روسيا : الضربة الأمريكية على سوريا تظهر عدم رغبتها بالتعاون

ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنّ الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات الأمريكية، على مطار الشعيرات، يظهر عدم رغبتها في التعاون حول سوريا.

واعتبر بيسكوف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الروسية موسكو الاثنين، الهجوم الصاروخي الأمريكي بأنه “عدم رغبة أمريكا في التعاون، وعدم إيلاء أهمية لمصالح وقلق الأطراف الأخرى”.

وأشار بيسكوف في تعليقه على المحادثات التي جرت في كل من أستانة (عاصمة كازاخستان) وجنيف السويسرية، بأنها معقدة وطالت أكثر مما ينبغي لها، قائلاً :”لا يوجد من بديل لها حاليا”.

وفي رده على سؤال حول ما ذكرته وسائل الإعلام أول أمس الأحد بأن “واشنطن تجاوزت الخط الأحمر بتوجيهها ضربة على سوريا، وأن روسيا وإيران ستردان على أي هجوم من هذا القبيل”، نفى بيسكوف علمه بالخبر قائلاً: “لا توجد أي معلومات تتعلق بهذه الأنباء ولا نعلم مصدر مثل هذه الأخبار”. (ANADOLU)

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