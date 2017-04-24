قرار جديد من قنصليات النظام حول تجديد جوازات السفر

قالت قنصلية بشار الأسد في اسطنبول، عبر موقعها الإلكتروني، إنه “توقف العمل بتمديد جوازات ووثائق السفر بشكل نهائي”.

وجاء في إعلان نشرته القنصلية: “تم إيقاف العمل بلصاقات تمديد جوازات ووثائق السفر السورية اعتباراً من تاريخ 23/4/2017 وسيصار إلى إصدار التعليمات الجديدة على الموقع الإلكتروني للقنصلية العامة”.

وسبق إعلان قنصلية اسطنبول، إعلان مشابه لسفارة النظام في الأردن، جاء فيه: “سيتم ايقاف استلام معاملات تمديد جوازات السفر للأخوة المواطنين المقيمين في الأردن وخارجها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 24/4/2017 وحتى اشعار آخر”.

وإلى حين إصدار النظام التعليمات الجديدة، فإن هذا القرار يعني نظرياً، أن انتهاء صلاحية جواز سفر أي سوري يعني اضطراره الحصول على جواز سفر جديد (بتكلفة 400 دولار)، بدلاً من تجديده بلصاقة (200 دولار).

ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا القرار سينسحب على كافة قنصليات وسفارات النظام.

ومنذ اندلاع الثورة، عمل بشار الأسد على حرمان معارضيه من الحصول على أو تجديد جوازات سفرهم، ما دفع مئات الآلاف من السوريين إلى استخدام جوازات سفر مزورة، أو دفع مبالغ باهظة لمرتزقة النظام وسماسرته، مقابل الحصول على جواز سفر، في ظل فشل الأمم المتحدة أو “أصدقاء سوريا” بإيجاد أي حل بديل.

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