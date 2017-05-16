” أموت يومياً كلما تذكرت ما حصل ” .. ألمانيا : لاجئ سوري قتل زوجته بسكين يطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه

طالب لاجئ سوري متهم بقتل زوجته بتنفيذ حكم بالإعدام ضده في أولى جلسات محاكمته.

وقال الجاني السوري البالغ من العمر 54 عاماً، يوم الاثنين، في بلدة شترالسوند بولاية مكلنبورغ فوربومرن، إنه يريد “حكماً جيداً بحقه”، وأضاف “كلما واصلت تذكر الجريمة أموت يومياً أكثر من مرة”.

لكن القاضية أخبرت الجاني بأن ألمانيا “لا توجد فيها عقوبة الإعدام”، وأضافت القاضية: “لو كانت لدينا عقوبة الإعدام لما اخترت العمل كقاضية”.

واعترف المتهم للقضاة في المحكمة بدخوله في مشاداة كلامية مع زوجته في الثالث والعشرين من تشرين الثاني2016، بسبب “تهديدها له بتركه” على حد تعبيره.

وأضاف أنه “قصد المطبخ وأخذ سكينا وقتل به زوجته”، وقال إنه لم يكن في الشقة غيرهما، غير أنه لم يعد يتذكر تفاصيل الجريمة كما جاء على لسانه، وكان ألقي عليه القبض بعد الجريمة في الشارع وهو يحمل السكين في يده.

وكان الزوجان قد فرا مع اثنين من أطفالهما القاصرين في آب 2014 من سوريا إلى ألمانيا، وحسب رواية الجاني فقد تشاجر مع وزوجته أكثر من مرة لأنه “اعتبر قرار الذهاب الى ألمانيا قراراً خاطئاً”.

وقال إنه غادر سوريا فقط من أجل عدم فقدان زوجته، كما أنه “لم يفهم أن أولاده سيعيشون حياة مستقلة بشكل متزايد في ألمانيا وهو ما حظي بدعم زوجته”، وكان شعوره “بأنه لم تعد هناك حاجة إليه”. (DPA-DW)

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محاكمة لاجئ سوري متهم بقتل زوجته في ألمانيا

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